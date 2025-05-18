В Ревде начались выборы городской думы. Досрочно проголосовали более 15% избирателей

В Ревде сегодня проходят досрочные выборы депутатов городской думы.

Право голоса имеют 46925 ревдинцев. Для них в 08:00 открылись 29 избирательных участков.

Город поделен на 5 избирательных округов, в каждом разыгрываются 4 мандата. Всего горожане должны избрать 20 депутатов.

С 10 по 17 мая могли досрочно проголосовать избиратели, которые сегодня не смогут прийти на участки по уважительным причинам. Перед открытием УИК сотрудники комиссий в присутствии наблюдателей опустили в ящики бюллетени с досрочного голосования. На каждый из них ставится печать, так как явка на досрочное голосование превысила 1% от общего числа избирателей. Досрочно проголосовали 7366 избирателей (15,68%)

Как уже сообщал «Новый День», 27 января 2025 года депутаты Ревдинской думы вынесли вопрос о самороспуске созыва. 26 февраля решение о роспуске было принято, были назначены досрочные выборы. В них примут участие 80 кандидатов – представители «Единой России», КПРФ, «Новых людей», СР, ЛДПР и несколько самовыдвиженцев.

Ревда, Елена Владимирова

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