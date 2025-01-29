Екатеринбургская дума увеличила траты за год на 36 миллионов рублей

Екатеринбургская дума отчиталась о бюджетных расходах за 2024 год. В смете была утверждена сумма в размере 261,72 миллиона рублей, но к концу года аппарату ЕГД удалось немного сэкономить, и траты составили 258,5 миллионов рублей.

Тем не менее, по сравнению с 2023 годом бюджетные расходы на содержание депутатов увеличились сразу на 16%, или 36,17 миллиона рублей. Согласно открытым данным, в позапрошлом году городская дума потратила на себя 222,33 миллиона рублей.

Расходы Екатеринбургской думы постоянно растут из-за повышения стоимости коммунальных услуг и индексации зарплат муниципальных служащих (на оплату труда сотрудников думского аппарата и уходит большая часть денег). На 2025 год смета на содержание ЕГД увеличена еще на 17%, а в 2026 году общие траты на депутатов могут превысить 300 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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