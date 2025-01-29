В Екатеринбурге впервые отпраздновали Китайский новый год (ФОТО)

Каток на площади 1905 года сегодня стал центром празднования Китайского нового года, который официально отметили в Екатеринбурге впервые.

Для гостей организаторы подготовили чайную церемонию и мастер-классы по каллиграфии и вырезанию тематических символов. На улице для фигуристов звучала китайская опера, а внутри павильона – живая музыка на китайских «гуслях» гучжен.

«Сегодня все жители Поднебесной, а это 20% населения всей нашей планеты, празднуют День весны или, как мы его называем, Китайский новый год. Екатеринбург – это центр международных коммуникаций, где проходит огромное количество событий: мы сотрудничаем с семью городами КНР. Сегодня у всех жителей города и гостей есть возможность окунуться в эту замечательную древнюю культуру и почувствовать всю атмосферу праздника благодаря инициативе генерального консула Китая Ло Шисюн», – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Китайский новый год наступил в ночь с 28 на 29 января. Праздник отмечают в разные даты из-за сдвигов в лунно-солнечном календаре. Празднование в этом году продлится до 12 февраля.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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