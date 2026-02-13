В Екатеринбурге отметят Китайский новый год на катке

Каток на площади станет главной площадкой празднования Китайского нового года в Екатеринбурге. 16 февраля для всех посетителей вечернего сеанса с 17:00 до 18:30 будет организована развлекательная программа: мастер-классы по каллиграфии и вырезанию китайских символов праздника, чайная церемония, выступления китайских артистов в медиарубке. Кроме того, в этот день все посетители катка могут стать участниками розыгрыша подарков, связанных с Китаем. Как сообщили в пресс-службе мэрии, горожан поздравят глава города Алексей Орлов и генеральный консул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн.

Китайский новый год или Праздник весны – один из главных традиционных праздников в Поднебесной. Дата его празднования зависит от лунного календаря. В этом году он выпадает на период с 17 февраля по 3 марта.

Напомним, «Каток на площади» будет работать до 23 февраля. С сегодняшнего дня и до конца сезона на все сеансы действует скидка 50%. Сеанс катания длится один час.

Екатеринбург

