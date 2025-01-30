Социолог предложила рассказывать студентам о «технологии родительства», чтобы они больше рожали

Чтобы повысить рождаемость, в колледжах и вузах нужно ввести новый предмет – «Технологии родительского труда». Его посещение должно быть обязательным. Об этом рассказала социолог из УрФУ Анна Багирова в программе «Акцент» на ОТВ.

«В этом курсе кроме самих технологий доносились бы важные посылы о ценности семьи для государства, о мерах поддержки. Он должен быть обязательным для посещения. Может быть, с зачетом. Главное, чтобы была посещаемость, чтобы он был непрерывным, шел бы этот процесс от школы до следующих уровней образования. Тогда бы формировалось комплексное представление у наших молодых людей о том, что семья важна», – заявила Багирова.

Как уже сообщал «Новый День», уральские ученые и чиновники регулярно делятся своими идеями о повышении рождаемости. Например, в декабре заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что лучший возраст для создания семьи и рождения детей – 21-23 года, не позже.

«Задача сделать так, чтобы семьи появлялись раньше, упаси бог, не в 14 и не в 16 лет. Когда человек стал совершеннолетним, но еще учится. Часто разговаривая с молодыми людьми, встречаешь тезис: я вначале получу образование, потом на работу, потом еще и опыт получить, и неплохо бы и квартиру, и машину. А вот тогда я уже, ну, это «уже» максимум 1 ребенок. Не может быть воспроизводства населения нормального в таких условиях. А если семья будет появляться в 21-23 года, золотое время, это как раз нормально», – заявил чиновник.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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