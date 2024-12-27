Замгубернатора Креков назвал «идеальный» возраст для рождения детей

Лучший возраст для создания семьи и рождения детей – 21-23 года, не позже. Такое мнение высказал в эфире ОТВ заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Задача сделать так, чтобы семьи появлялись раньше, упаси бог, не в 14 и не в 16 лет. Когда человек стал совершеннолетним, но еще учится. Часто разговаривая с молодыми людьми, встречаешь тезис: я вначале получу образование, потом на работу, потом еще и опыт получить, и неплохо бы и квартиру, и машину. А вот тогда я уже, ну, это «уже» максимум 1 ребенок. Не может быть воспроизводства населения нормального в таких условиях. А если семья будет появляться в 21-23 года, золотое время, это как раз нормально», – заявил чиновник.

Как уже писал «Новый День», ранее Креков говорил, что материальный достаток – не главное для роста рождаемости. «Я хочу обратить внимание на мировой опыт, он говорит, что как раз страны с достаточно неразвитой системой материальной поддержки рождений, с неразвитой системой социальной поддержки имеют самую высокую рождаемость. [Ведущая: «Тогда нас надо всего лишить?»] Нет, конечно. Просто все-таки, как писал классик наш Булгаков Михаил Афанасьевич, разруха, она ведь в головах, – сказал Павел Креков в эфире «ОТВ» 10 сентября. – А когда первый ребенок у девушки появляется до 25 лет, это часто приводит к тому, что появляется и второй, и третий, это считается оптимальным».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube