Назначен глава комиссии, которая определяет размеры тарифов на проезд и ЖКУ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении председателем региональной энергетической комиссии Владимира Гришанова. В течение пяти лет этот же чиновник дефакто руководил регулятором, однако в статусе и.о. Как ранее писал «Новый День», в течение долгого времени ФАС России забраковывала предложение региональных властей назначить Гришанова председателем РЭК, однако сейчас конфликт был урегулирован.

Напомним, пик противостояния пришелся на начало 2020 года, когда Федеральная антимонопольная служба отвергла кандидатуру Гришанова, «в связи с неудовлетворительными результатами работы кандидата на посту председателя в предыдущие годы». В частности, ФАС выписывала 21 штраф на 1,05 млн рублей Гришанову за нарушения в области регулирования тарифов на коммунальные услуги. Глава ФАС России Игорь Артемьев тогда рекомендовал губернатору Евгению Куйвашеву отменить свой указ, что и было сделано – Гришанов стал бессрочным и.о. председателя РЭК.

Региональная энергетическая комиссия занимается тарифами. В частности, она устанавливает, сколько люди будут платить за услуги ЖКХ, проезд и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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