У Гришанова убирают приставку и.о. – спустя пять лет

Глава Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов избавится от приставки и.о. после пяти лет нахождения во «временном статусе». Его кандидатуру одобрили в ФАС России. В течение пяти лет антимонопольщики забраковывали предложение региональных властей назначить Гришанова председателем РЭК, однако де-факто он исполнял этот функционал, просто с приставкой «и.о.».

Сейчас, по данным «Нового Дня», конфликт был урегулирован. Напомним, пик его пришелся на начало 2020 года, когда Федеральная антимонопольная служба отвергла кандидатуру Гришанова, «в связи с неудовлетворительными результатами работы кандидата на посту председателя в предыдущие годы». В частности, ФАС выписывала 21 штраф на 1, 05 млн рублей Гришанову за нарушения в области регулирования тарифов на коммунальные услуги. Глава ФАС России Игорь Артемьев тогда рекомендовал губернатору Евгению Куйвашеву отменить свой указ, что и было сделано – вместо того Гришанов стал бессрочным и.о. председателя РЭК.

Напомним, Региональная энергетическая комиссия занимается тарифами в Свердловской области. В частности, она устанавливает, сколько люди будут платить за услуги ЖКХ, проезд, и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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