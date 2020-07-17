Гришанов, пониженный в должности в угоду ФАС, может стать бессрочным и.о. главы РЭК

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов, который был понижен в должности решением губернатора Евгения Куйвашева в прошлую пятницу, 10 июля, де-факто по-прежнему возглавляет областной орган тарифного регулирования, являясь исполняющим обязанности председателя.

При этом он может делать это бессрочно. Это следует из ответа департамента информационной политики Свердловской области на запрос «Нового Дня». Там пояснили, что время на поиски нового председателя не регламентировано никакими документами. «О кадровых изменениях в руководстве РЭК мы готовы оперативно информировать СМИ по мере принятия решений и подписания соответствующих документов», – пояснили в ДИПе.

Напомним, против переназначения Гришанова выступила Федеральная антимонопольная служба, с которой, вопреки законодательству, не согласовали кандидатуру. Изначально губернатор демонстрировал намерение не менять председателя регулятора, несмотря на позицию ФАС, однако спустя некоторое время стало известно, что Гришанова понижают в должности.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.20

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