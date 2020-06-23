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В Свердловской области зреет конфликт – Куйвашев отказывается выполнять рекомендации ФАС

В Свердловской области назревает конфликт между губернатором Евгением Куйвашевым и представителями Федеральной антимонопольной службы. Причина – решение о председателе Региональной энергетической комиссии региона.

В конце мая своим указом Куйвашев переназначил на пост главы свердловского регулятора Владимира Гришанова, который занимает должность около девяти лет. Однако в ФАС России отреагировали на решение властей региона отрицательно – там не согласовали кандидатуру Гришанова на пост председателя РЭК Свердловской области, о чем уже писал «Новый День». Антимонопольщики объяснили, что нарушения, допущенные Гришановым, слишком велики, чтобы их не учитывать, поэтому глава ведомства Игорь Артемьев рекомендовал Куйвашеву отменить свой указ, который де-юре был подписан с нарушением процедуры, установленной федеральным законодательством. «Нарушение обязательных правил при заключении служебного контракта с руководителем органа исполнительной власти субъекта является основанием для освобождения его от должности», – пояснили «Областной газете» в ФАС.

Однако, по всей видимости, свердловский губернатор Куйвашев не собирается ничего менять. Никаких официальных решений об отмене указа, подписанного почти месяц назад, 26 мая 2020 года, не было. «Новый День» обратился в департамент информационной политики Свердловской области с вопросами о том, какие претенденты на пост председателя РЭК Свердловской области есть в настоящее время и в какой срок должно быть принято решение о назначении нового главы регулятора. В ДИПе ответили, что служебный контракт Владимира Гришанова вступил в силу на основании указа губернатора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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