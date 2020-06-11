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Четверг, 11 июня 2020, 06:30 мск

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Председатель свердловской РЭК стал первым, чье переназначение остановила ФАС

ФАС России отказалась согласовать кандидатуру председателя РЭК Свердловской области Владимира Гришанова на новый срок полномочий.

Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, запрос о согласовании кандидатуры Гришанова поступил в апреле 2020 года, так как у него истек срок служебного контракта. При принятии решения ФАС России учла результаты работы Гришанова в предыдущие годы. Оказалось, что под его руководством РЭК допускала систематические и грубые нарушения законодательства о государственном регулировании цен и тарифов. ФАС неоднократно выдавала предписания об устранении нарушений законодательства, а также принимала решения об отмене установленных им тарифов. В итоге ФАС пришла к выводу о ненадлежащем исполнении Гришановым должностных обязанностей и отказала в согласовании его кандидатуры на новый срок.

«Полномочия по согласованию руководителей региональных органов тарифного регулирования осуществляются ФАС России с 2015 года. За этот период процедуру согласования успешно прошли десятки кандидатур из разных регионов Российской Федерации. Решение об отказе в согласовании кандидата на должность председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области является первым в практике ФАС России и принято руководителем службы в связи с неудовлетворительными результатами работы кандидата на посту председателя в предыдущие годы», – отметила начальник Управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале 2020 года Владимир Гришанов привлекался к административной ответственности. Специалисты ФАС из Москвы провели в РЭК Свердловской области выездную проверку, и были обнаружены нарушения в области регулирования тарифов на коммунальные услуги. По каждому из нарушений председателю РЭК Владимиру Гришанову были выданы предписания с требованием устранить их. Документы, которые РЭК представила антимонопольщикам после проделанной работы над ошибками, их не удовлетворили, и тогда Владимира Гришанова привлекли к административной ответственности за невыполнение требований в срок. Всего председателю РЭК Свердловской области Владимиру Гришанову выписали 21 штраф по 50 тысяч рублей каждый, на общую сумму 1 млн 50 тысяч рублей.

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