Коммунисты потребовали отправить главу РЭК в отставку

Свердловские коммунисты потребовали отправить главу Региональной энергетической комиссии Владимира Гришанова в отставку. Об этом сообщил депутат заксо Александр Ивачев. «От имени фракции КПРФ в ЗССО направил письмо в адрес правительства области с требованием отправить в отставку председателя РЭК Свердловской области В.В. Гришанова», – написал он в фейсбуке.

Ивачев указал, что причина требования заключается в экономической необоснованности нормативов и тарифов, установленных РЭК. Ранее Федеральная антимонопольная служба действительно выявила нарушения в деятельности регулятора в области регулирования тарифов на коммунальные услуги. Владимиру Гришанову выписали 21 штраф по 50 тысяч рублей каждый на общую сумму 1 млн 50 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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