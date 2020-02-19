Коммунисты потребовали отправить главу РЭК в отставку

Свердловские коммунисты потребовали отправить главу Региональной энергетической комиссии Владимира Гришанова в отставку. Об этом сообщил депутат заксо Александр Ивачев. «От имени фракции КПРФ в ЗССО направил письмо в адрес правительства области с требованием отправить в отставку председателя РЭК Свердловской области В.В. Гришанова», – написал он в фейсбуке.
Ивачев указал, что причина требования заключается в экономической необоснованности нормативов и тарифов, установленных РЭК. Ранее Федеральная антимонопольная служба действительно выявила нарушения в деятельности регулятора в области регулирования тарифов на коммунальные услуги. Владимиру Гришанову выписали 21 штраф по 50 тысяч рублей каждый на общую сумму 1 млн 50 тысяч рублей.
Екатеринбург, Елена Сычева
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