Председателю РЭК выписали 21 штраф на миллион рублей за коммунальные тарифы

Председателю РЭК Свердловской области Владимиру Гришанову выписали 21 штраф по 50 тысяч рублей каждый, на общую сумму 1 млн 50 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловском управлении ФАС, специалисты антимонопольного ведомства из Москвы провели в РЭК выездную проверку. Были обнаружены нарушения в области регулирования тарифов на коммунальные услуги.

По каждому из нарушений председателю РЭК Владимиру Гришанову были выданы предписания с требованием устранить их. Документы, которые РЭК представила антимонопольщикам после проделанной работы над ошибками, их не удовлетворили, и тогда Владимира Гришанова привлекли к административной ответственности за невыполнение требований в срок.

По каждому из нарушений, а их насчитывается 21, было вынесено решение о привлечении председателя РЭК к административной ответственности в виде штрафа.

Фото: "Областная газета"

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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