Слух дня: новым главой РЭК станет человек Боброва и Бикова

Новость о том, что Федеральная антимонопольная служба не согласовала на пост председателя свердловской региональной энергетической комиссии Владимира Гришанова, стала долгожданной для лоббистов.

По информации «Нового Дня», олигархи Артем Биков и Алексей Бобров, которые специализируются теперь не только на энергетике, но и на мусоре, долго продвигали свою кандидатуру на должность главы РЭК Свердловской области. Тарифы на энергию на Среднем Урале одни из самых взвешенных из всех регионов присутствия предприятий, связанных с Бобровым и Биковым, естественно, что свой человек позволил бы увеличить маржу в Свердловской области, куда тюменские олигархи пришли вслед за губернатором Евгением Куйвашевым.

Однако долгое время рокировки не происходило – Гришанов возглавлял РЭК больше 10 лет. На пост он был назначен еще в 2010 году. А нынче, в мае, Куйвашев даже подписал новый приказ о назначении Гришанова на пост главы региональной энергокомисии. Но решение ФАС по нему дает дополнительные очки энергетикам, продвигающим своего человека на должность, от которой зависит, сколько свердловчане будут платить за воду, свет, тепло и мусор.

Екатеринбург. Другие новости 11.06.20

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