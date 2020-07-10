Куйвашев пошел на компромисс с ФАС – Гришанов больше не глава РЭК

Владимир Гришанов с сегодняшнего дня больше не является председателем региональной энергетической комиссии Свердловской области. Это следует из указа губернатора региона Евгения Куйвашева.

Как передает корреспондент «Нового Дня», с 10 июля Гришанов – заместитель председателя РЭК Свердловской области. Кто станет его начальником, главой региональной энергокомиссии, пока неизвестно.

Напомним, Куйвашев переназначил Гришанова на пост председателя РЭК в конце мая, не согласовав кандидатуру с ФАС в нарушение процедуры. «Полномочия по согласованию руководителей региональных органов тарифного регулирования осуществляются ФАС России с 2015 года. За этот период процедуру согласования успешно прошли десятки кандидатур из разных регионов Российской Федерации. Решение об отказе в согласовании кандидата на должность председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области является первым в практике ФАС России и принято руководителем службы в связи с неудовлетворительными результатами работы кандидата на посту председателя в предыдущие годы», – сообщила начальник Управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина.

Антимонопольщики выдали отрицательное заключение по Гришанову постфактум, потребовав расторжения контракта с ним. «Новый День» обращался с запросом в департамент информационной политики Свердловской области о том, кто сменит главу РЭК, в связи с позицией ФАС, однако там дали понять, что губернатор не намерен что-либо менять. Сейчас агентство отправило в департамент новый запрос. «Новый День» просит уточнить, кто в настоящее время исполняет обязанности главы РЭК Свердловской области, в какой срок должно быть принято решение о назначении нового председателя и кто претендует на этот пост. Ответ будет опубликован в ленте агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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