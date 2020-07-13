российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 июля 2020, 09:01 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Куйвашев понизил Гришанова, но он все равно управляет РЭК

Фото: «Областная газета»

На прошлой неделе стало известно о том, что Владимир Гришанов больше не является председателем Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Приказом губернатора Евгения Куйвашева он был понижен в должности – до заместителя главы РЭК, о чем писал «Новый День».

Решение было принято из-за позиции ФАС – антимонопольная служба, имевшая к господину Гришанова множество претензий во время его предыдущего трудового договора, не согласовала его кандидатуру на пост главы. Причем в нарушение законодательства, Куйвашев подписал приказ о переназначении Гришанова, не уточнив прежде, что об этом думают в ФАС. В итоге ведомство настояло на том, чтобы председателем РЭК стал кто-то другой.

Однако, судя по всему, уступка Куйвашева была лишь формальностью. Действительно, в настоящее время Гришанов больше не является главой региональной энергокомиссии, однако пока никто не назначен и на пост председателя. И в это время именно Гришанов будет исполняющим обязанности руководителя регулятора.

«Новый День» ранее обратился с запросом в департамент информполитики Свердловской области, чтобы уточнить, в какой срок должен быть утвержден новый глава РЭК и какие претенденты есть на пост, однако ответ пока не получен.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

Стало известно, когда Петр Ян привезет в Екатеринбург пояс UFC. / В Белоярском районе легковушка вылетела с дороги: двое погибли (ФОТО). / 13 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Председатель свердловской РЭК стал первым, чье переназначение остановила ФАС

В Свердловской области зреет конфликт – Куйвашев отказывается выполнять рекомендации ФАС

Куйвашев пошел на компромисс с ФАС – Гришанов больше не глава РЭК

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,