Куйвашев понизил Гришанова, но он все равно управляет РЭК

На прошлой неделе стало известно о том, что Владимир Гришанов больше не является председателем Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Приказом губернатора Евгения Куйвашева он был понижен в должности – до заместителя главы РЭК, о чем писал «Новый День».

Решение было принято из-за позиции ФАС – антимонопольная служба, имевшая к господину Гришанова множество претензий во время его предыдущего трудового договора, не согласовала его кандидатуру на пост главы. Причем в нарушение законодательства, Куйвашев подписал приказ о переназначении Гришанова, не уточнив прежде, что об этом думают в ФАС. В итоге ведомство настояло на том, чтобы председателем РЭК стал кто-то другой.

Однако, судя по всему, уступка Куйвашева была лишь формальностью. Действительно, в настоящее время Гришанов больше не является главой региональной энергокомиссии, однако пока никто не назначен и на пост председателя. И в это время именно Гришанов будет исполняющим обязанности руководителя регулятора.

«Новый День» ранее обратился с запросом в департамент информполитики Свердловской области, чтобы уточнить, в какой срок должен быть утвержден новый глава РЭК и какие претенденты есть на пост, однако ответ пока не получен.

Екатеринбург, Елена Сычева

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