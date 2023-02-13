Конфликт между РЭК и ФАС дошел до Мишустина. Что будет с ценами на электричество?

Сегодня стало известно, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев обратился в ФАС, чтобы снизить плату уральцев за электроэнергию в Свердловской области, в частности сократив индикативную цену на электричество. Ее как раз утверждает антимонопольная служба. Грубо говоря, это то, за сколько энергию покупают у ГЭС, ГРЭС, АЭС и других генерирующих предприятий сбытовики. «Для Среднего Урала – региона с высокоразвитой инфраструктурой генерации, вырабатывающей электроэнергию с профицитом – индикативная цена не должна была расти и сегодня могла бы быть заметно ниже. На сегодняшний день этот показатель для Свердловской области – самый высокий в России», – сообщили в департаменте информполитики губернатора.

Там предложили новую методику расчета тарифов на электроэнергию для свердловчан. «Учитывая, что подавляющее большинство потребителей у нас используют именно двухтарифные приборы учета, в ФАС еще в прошлом году направлялось предложение о том, чтобы переход на новую методику для нашего региона был постепенным. Не сразу, а, скажем, в течение 2-3 лет. Но пока решения по этому вопросу на федеральном уровне нет», – цитирует ДИП члена экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Имамова.

Как писал ранее «Новый День», в конце ноября 2022 года РЭК приняла новые тарифы на электричество, но после декабрьской проверки ФАС из-за жалоб населения оказалось, что цены завысили. Тогда антимонопольщики потребовали отменить постановление РЭК, а заодно упразднили документ 2011 года, по которому уральцам отпускали электричество в выходные и праздники по ночному тарифу. В итоге РЭК приняла новые тарифы, но двухфазное потребление оказалось более затратным, чем одноставочное.

Спустя месяц после повышения резкий рост стоимости электричества продолжает волновать людей. К рядовым уральцам, справедливо недовольным ценами, присоединились даже те, кто прежде оплачивал квитанции за ЖКУ не глядя. В том числе люди, живущие в собственных коттеджах. Даже публичные персоны с тысячами подписчиков включились в распространение петиции с требованием к властям снизить цены на электричество. Например, екатеринбурженка Анфиса, купившая дом неподалеку от Екатеринбурга, получила счет на 35 тысяч рублей за электричество за месяц. «Теперь я считаю, что пострадала от произвола властей, и, конечно, хочу, чтобы цены снизили», – говорит девушка.

Регулирование тарифов для населения – сфера, которую курирует вице-губернатор Олег Чемезов, и последние месяцы для него в этом смысле явно выдались непростыми. Но ни он, ни другой ответственный за тарифы после скачкообразного повышения в публичном пространстве ни разу не появились. Речь о главе Региональной энергетической комиссии Владимире Гришанове, который до 2019 года включительно принимал участие и в пресс-конференциях, и в открытых для СМИ заседаниях Общественной палаты, и в других публичных мероприятиях.

Известно, что он не в ладах с антимонопольной службой, по инициативе которой был формально понижен в 2020 году после того, как прошли суды, инициированные ФАС и вскрывшие нарушения со стороны РЭК. Тогда служба не согласовала кандидатуру Гришанова для продления контракта с ним, и губернатор Евгений Куйвашев пошел на компромисс, понизив его до зампреда РЭК. Это оказалось довольно изящным ходом – будто уступив антимонопольщкам, губернатор по факту не подвинулся ни на сантиметр. Как и писал летом 2020 года «Новый День», решение о его понижении позволило Гришанову стать фактически бессрочным главой тарифного регулятора на Урале. С тех пор он числится в статусе исполняющего обязанности председателя вот уже почти три года.

«Полномочия по согласованию руководителей региональных органов тарифного регулирования осуществляются ФАС России с 2015 года. За этот период процедуру согласования успешно прошли десятки кандидатур из разных регионов Российской Федерации. Решение об отказе в согласовании кандидата на должность председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области является первым в практике ФАС России и принято руководителем службы в связи с неудовлетворительными результатами работы кандидата на посту председателя в предыдущие годы», – говорила три года назад «Новому Дню» начальник Управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина.

С тех пор отношения между ФАС и главой РЭК не потеплели. Инсайдеры утверждают, что именно в этом кроется причина, почему антимонопольщики внезапно занялись отменой тарифа выходного дня и пересмотром тарифа. Почему власти Свердловской области упорствуют в кадровом решении по Гришанову, неизвестно, однако противостояние, судя по всему, будет только набирать обороты.

Региональные власти не только публично обратились в ФАС с просьбой снизить индикативную цену на электроэнергию (этот показатель устанавливают антимонопольщики, и от него зависит размер тарифа для населения). По информации «Нового Дня», жалоба на ФАС ушла и в аппарат председателя правительства РФ Михаила Мишустина. А это, скорее всего, вряд ли снимет напряженность между структурами.

Екатеринбург, Елена Сычева

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