Найденный в зимнем лесу раненый птенец фламинго поправляется

Молодой фламинго, которого в ноябре прошлого года на Урале подстрелили браконьеры, чувствует себя гораздо лучше, но лечение нужно продолжать.

О состоянии Кеши, так назвали птицу, рассказали специалисты приюта для диких животных «Особый питомец». «Сейчас самое актуальное – купить еду для нашего фламинго Кеши. Да, содержание этого пернатого ребенка не из дешевых. Зато посмотрите, как он окреп! Подрос. Уже вовсю проявляет характер. Все раны зажили. И даже есть маленькая надежда, что Кеша сможет летать. Но пока лечение продолжается», – сообщили в приюте.

Раненую краснокнижную птицу в прошлом году нашли в лесу неравнодушные люди и передали в центр спасения животных. У маленького фламинго было сломано правое крыло, правая нога ранена дробью. Ветеринары сделали вывод, что выпуск птицы в природу невозможен из-за частичной потери летательной функции и интоксикации организма.

Кадр с видео Центра спасения животных «Особый питомец»

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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