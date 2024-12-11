Росприроднадзор направил в полицию материалы о раненом дробью розовом фламинго

Уральское управление Росприроднадзора направило в правоохранительные органы информацию о том, что в конце ноября в Свердловской области неизвестный стрелял в птенца розового фламинго (птица занесена в Красную книгу РФ).

Птицу спасли неравнодушные люди и передали в центр спасения животных «Особый питомец», где птенца приютили, назвали Кешей и показали ветеринару. «В ходе ветеринарного осмотра выяснилось, что птенец розового фламинго родился в текущем году. Врач диагностировал открытый перелом правого крыла в области кистевого сустава, рану левого крыла и травму правой конечности в области цевки. При исследовании рентгеновским аппаратом выявлена дробь в мягких тканях бедра птицы. Выпуск птицы в природу невозможен из-за частичной потери летательной функции и интоксикации организма. В настоящее время состояние птенца стабильное, он постепенно набирает вес, активен и будет подготовлен к проведению операции по извлечению пули», – рассказали в пресс-службе Росприроднадзора. Центр «Особый питомец» регулярно сообщает в соцсетях о здоровье Кеши, а также просит неравнодушных уральцев о материальной помощи.

Добавим, позавчера в тот же центр попал молодой пеликан, которого нашли в лесу. «У Васи (так назвали красавчика нашедшие) истощение. Вес снижен вполовину от нормы. Но аппетит прекрасный, и это очень радует)», – рассказали в центре спасения животных «Особый питомец».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube