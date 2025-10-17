«Кеша теперь свободная птица»: подстреленного на Урале фламинго выпустили на юге России

Молодой фламинго по кличке Кеша, которого осенью 2024 года нашли раненым в уральских лесах, теперь на свободе, со своими сородичами. Зоозащитники отвезли его на юг России и там выпустили на волю.

«Все прошло хорошо. Кеша теперь свободная птица. Мы уже на полпути домой. Интернет на трассе очень плохой. Полный отчет по выпуску сделаем, как вернемся», – написали в соцсетях сотрудники центра спасения животных «Особый питомец».

Как сообщал «Новый День», раненого птенца фламинго осенью прошлого года нашли в лесу неравнодушные люди и передали в центр спасения животных. У Кеши, так назвали малыша, было сломано правое крыло, в правой ноге нашли дробь. Тогда ветеринары сделали вывод, что выпуск птицы в природу невозможен из-за частичной потери летательной функции и интоксикации организма. Но через несколько месяцев лечения они изменили свое мнение.

«До этого еще никогда в России не было таких прецедентов. Конечно, может кому-то покажется более простым передать птицу в зоопарк, где спокойная и сытая жизнь в неволе. Но Кеша дикорожденный. Он рос среди диких фламинго», – рассказали в центре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

