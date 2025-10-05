Найденного в лесу подстреленного фламинго отпустят в дикую природу

Фламинго, которого в ноябре прошлого года нашли подстреленным в лесах Среднего Урала, вылечили. На следующей неделе его отпустят в естественную среду обитания.

«Вот и подошел черед расставаться. Неимоверными усилиями мы смогли провернуть бюрократическую машину и добиться разрешения на выпуск Кеши [так зовут фламинго] в естественную среду обитания. До этого еще никогда в России не было таких прецедентов. Конечно, может кому-то покажется более простым передать птицу в зоопарк, где спокойная и сытая жизнь в неволе. Но Кеша дикорожденный. Он рос среди диких фламинго», – рассказали в центре спасения животных «Особый питомец».

Специалисты отвезут птицу на машине к местам обитания фламинго за 3 тысячи километров от Екатеринбурга.

Как ранее писал «Новый День», раненого краснокнижного птенца в прошлом году нашли в лесу неравнодушные люди и передали в центр спасения животных. У маленького фламинго было сломано правое крыло, правая нога ранена дробью. Тогда ветеринары сделали вывод, что выпуск птицы в природу невозможен из-за частичной потери летательной функции и интоксикации организма.

Екатеринбург, Дарья Деменева

