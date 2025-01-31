Завершается сбор предложений для голосования за благоустройство парков

Сегодня в 24:00 завершится предварительный отбор общественных пространств, которые, по мнению екатеринбуржцев, должны быть благоустроены в 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

В пресс-службе мэрии напоминают: чтобы оставить свой голос или внести предложение, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг.

Как сообщал «Новый День», муниципальная комиссия составила предварительный список территорий – по три на каждый из 8 административных районов Екатеринбурга. Перечень формировался на основании обращений граждан, поступивших в администрацию в течение прошлого года. Можно проголосовать за один из представленных вариантов или предложить свой. После 31 января по результатам предварительного голосования будет составлен список из восьми территорий – по одной из каждого района.

Отметим, что с 2025 года меняется структура финансирования программы ФКГС – теперь город будет оплачивать половину работ, а не 10%. Еще 50% стоимости проекта оплатят федеральный и областной бюджеты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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