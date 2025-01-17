Начался отбор парков и скверов для благоустройства в 2026 году

В Екатеринбурге стартовал сбор предложений по благоустройству территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как рассказала сегодня на брифинге директор департамента благоустройства города Тамара Благодаткова, сделать свой выбор горожане могут с сегодняшнего дня по 31 января включительно. Чтобы облегчить им задачу, муниципальная комиссия составила предварительный список территорий – по три на каждый из 8 административных районов Екатеринбурга. Перечень формировался на основании обращений граждан, поступивших в администрацию в течение прошлого года. Можно проголосовать за один из представленных вариантов или предложить свой. После 31 января по результатам предварительного голосования будет составлен список из восьми территорий – по одной из каждого района.

Отметим, что с 2025 года меняется структура финансирования программы ФКГС. «Хотя в этом году изменился процент софинансирования (теперь город будет оплачивать половину работ, а не 10%), нам по-прежнему необходимо проявлять активность. Даже 50% стоимости благоустройства целого парка – это значительные средства, которые Екатеринбург может перенаправить на другие важные проекты», – отметила Тамара Благодаткова. Еще 50% стоимости работ оплатят федеральный и областной бюджеты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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