Подписано соглашение по благоустройству парка 50-летия ВЛКСМ

Первый этап благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга обойдется в 127,3 млн рублей. Из них 75 млн выделит администрация города, а еще 52,3 млн – правительство области.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее соглашение подписали администрация Екатеринбурга и министерство ЖКХ Свердловской области. Парк благоустроят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее планировалось, что суммарно на обновление зеленой зоны потребуется около 300 миллионов рублей. Важно, что хотя отведенная сумма меньше запланированной, проект благоустройства парка реализуют в полной мере. Для этого работы разобьют на несколько этапов, чтобы оплату можно было провести из городского бюджета разных лет.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге продолжается сбор предложений для благоустройства общественных территорий в следующем году. Поделиться мнением жители уральской столицы могут на платформе обратной связи с 17 по 31 января.

Чтобы облегчить горожанам задачу, муниципальная комиссия составила предварительный список территорий – по три на каждый из 8 административных районов Екатеринбурга. Перечень формировался на основании обращений граждан, поступивших в администрацию в течение прошлого года. Можно проголосовать за один из представленных вариантов или предложить свой. После 31 января по результатам предварительного голосования будет составлен список из восьми территорий – по одной из каждого района.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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