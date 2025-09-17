Благоустройство «Собачьего парка» в Екатеринбурге завершится на год раньше (ФОТО)

Благоустройство парка имени 50-летия ВЛКСМ на улице Ясной (в народе его называют «Собачий парк») завершится в 2026 году – раньше, чем планировалось. Как отметил вице-мэр Владимир Гейко, работы на объекте идут с опережением графика.

«Первый этап благоустройства уже завершается. Сейчас в парк привезли все необходимые малые архитектурные формы и установят их в ближайшее время. Далее подрядчик плавно перейдет ко второму этапу, начнет подготовительные работы. Завершить обновление парка удастся не в 2027, а в 2026 году», – сообщил чиновник.

В этом году рабочие завершат обустройство пешеходных и беговых дорожек, спортивных площадок, газонов. Кроме того, на территории уже проложены сети освещения и видеонаблюдения. В парке появятся две зоны тихого отдыха, площадки для игр в теннис и баскетбол, воркаут, площадка для выгула собак, пять детских зон для разных возрастов, смотровая площадка.

Благоустройство продолжится и зимой, с наступлением холодов рабочие займутся очисткой водоема. В процессе озеленения в парке высадят 568 кустарников и 689 деревьев, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Парк 50-летия ВЛКСМ победил в голосовании за федеральный грант программы «Комфортная городская среда» в 2024 году. За него проголосовали более 100 тысяч горожан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

