Екатеринбуржцы одобрили ограничение работы «Собачьего парка» по ночам

Большинство жителей уральской столицы высказались за закрытие парка имени 50-летия ВЛКСМ в ночные часы. По итогам опроса, проведенного администрацией города, почти 80% респондентов поддержали эту инициативу. Лишь 20% опрошенных считают, что территория должна оставаться открытой для горожан круглосуточно.

Кроме того, 56,8% екатеринбуржцев проголосовали за установку ограждений по периметру парка. Противоположного мнения придерживаются 43,2% участников – они полагают, что в этом нет необходимости.

Ранее «Новый День» писал, что парк 50-летия ВЛКСМ победил в голосовании за федеральный грант программы «Комфортная городская среда» в 2024 году. За него проголосовали более 100 тысяч горожан. Работы по благоустройству ведутся поэтапно. Они завершатся уже в 2026 году – на год раньше, чем планировалось.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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