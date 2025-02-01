Дерзкое ограбление банка на Эльмаше заняло меньше трех минут

В Екатеринбурге после ограбления «Совкомбанка» на проспекте Космонавтов возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 162 УК РФ – разбой. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Добычей злоумышленника стали денежные средства, как в российской, так и в иностранной валюте: доллары, евро, юани и дирхамы. Точная сумма ущерба, причиненная финансовой организации, в настоящее время устанавливается. По предварительным данным, она составляет порядка 7 миллионов рублей. Тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило в 19.35 через «02» от оператора ЧОП, охраняющего банк по договору. Нажатие кнопки тревожной сигнализации частного охранного предприятия произошло в 19.18. Наряд ЧОП прибыл на место происшествия в 19.25, когда любитель чужих денег с награбленным уже ретировался. Внутри служебного помещения вооруженный предметом, похожим на пистолет, грабитель находился меньше трех минут», – поделился подробностями Горелых.

Полицейские продолжают опрашивать жильцов близлежащих домов и ищут очевидцев ограбления. Также отрабатываются возможные пути отхода преступника и лица, склонные к такой криминальной деятельности. Расследование дела находится на контроле регионального главка МВД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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