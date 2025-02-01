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Суббота, 1 февраля 2025, 13:19 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Борису Ельцину

фото: ДИП Свердловской области

В Екатеринбурге почтили память первого президента РФ Бориса Ельцина. Сегодня ему исполнилось бы 94 года.

Как сообщили в пресс-службе свердловского правительства, цветы к памятнику возле Ельцин-центра возложили вице-губернатор Василий Козлов, председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, федеральный инспектор по Свердловской области Сергей Вдовин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель Екатеринбургской думы Анна Гурарий, и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

В отличие от прошлых лет, в церемонии возложения цветов к памятнику Ельцину не участвовали свердловский губернатор и уральский полпред. Сейчас Евгений Куйвашев и Артем Жога находятся в рабочей поездке в ДНР.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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