Один из автобусных перевозчиков отказался от брутто-контракта

Администрация Екатеринбурга объявила повторный конкурс на обслуживание автобусных маршрутов № 47 (Елизавет – «Мега») и № 60 (УрФУ – Химмаш). Первый аукцион выиграло транспортное предприятие «Город», но впоследствии перевозчик отказался заключать брутто-контракт на сумму 163 миллиона рублей.

Как следует из документов на портале госзакупок, по обновленным условиям конкурса стоимость контракта снижена до 147,5 миллиона, а протяженность суммарного пробега автобусов по указанным маршрутам – до 592,8 тысячи километров. Заявки на аукцион принимают до 10 февраля.

Напомним, с 1 февраля в Екатеринбурге заработала схема брутто-контрактов для автобусов. Перевозчики будут получать оплату за каждый пройденный километр, а доходы от продажи билетов возвращать в бюджет. Невыполнение условий контракта повлечет штрафы для компаний.

Добавим, что сегодня автобусы № 47 и № 60 работают на линии. На первом маршруте ходят пять машин, а время ожидания составляет около 40 минут. На втором (от УрФУ до Химмаша) сейчас ходят только три автобуса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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