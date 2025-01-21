Мэрия рассказала, кто получил брутто-контракты на автобусные перевозки

В Екатеринбурге завершились аукционы на право заключения с муниципалитетом брутто-контрактов на обслуживание автобусных маршрутов. Как сообщает пресс-служба мэрии, 9 перевозчиков выиграли 32 лота, включающих 107 городских маршрутов.

Автобусные линии распределились между компаниями следующим образом:

Гортранс – маршруты № 24, 25, 28, 43, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 69, 71, 75, 76, 85, 88, 90, 91, 91м, 95, 96, 96б, 97, 99;

«ПАТП Город» – маршруты № 47, 60;

«Авто-Ном» – маршруты № 41, 53, 68, 80, 81;

«Декар-Бас» – маршруты № 45, 054, 63, 79, 86;

«Пегас» – маршруты № 40, 70, 72, 78, 98;

«ТК «Авто-Гамма» – маршруты № 42, 87, 89;

«Союз-Транс» – маршруты № 62, 77, 94;

«Уралтрансгрупп» – маршруты № 06, 56, 73, 82, 83, 93;

«УралТрейд» – маршруты № 043, 46, 51, 52, 55;

«Форт-Транс» – маршруты № 44, 48, 53, 74, 92.

Кроме того, ЕМУП «Гортранс» будет обслуживать все трамвайные и троллейбусные маршруты в городе. Заключение новых контрактов начнется 27 января, а уже с 1 февраля – договоры вступят в силу.

Таким образом, в Екатеринбурге полностью заработает транспортная реформа. Предприятия будут получать оплату за каждый пройденный километр, а доходы от продажи билетов возвращать обратно в бюджет. Невыполнение условий контракта повлечет штрафы для перевозчиков.

«Каждый маршрут будет обслуживаться в соответствии с составленным муниципалитетом графиком, включающим вечерние часы и остановочные пункты в отдаленных районах. Система брутто-контрактов построена на принципе: общественный транспорт – это социальная услуга, значит, его работа должна быть налажена так, как нужно жителям, а не исходя из экономических интересов перевозчиков», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что первые брутто-контракты для наземного транспорта будут краткосрочными. «Чтобы плавно войти в новую систему оплаты, комфортный срок для первых контрактов определили в полгода. Перевозчики должны адаптироваться к новым условиям, к ответственности, наладить работу. Кроме того, нам необходимо за это время проработать удобные маршруты для горожан», – отмечал вице-мэр Рустам Галямов в беседе с «Новым Днем».

В бюджете 2025 года на исполнение брутто-контрактов заложена беспрецедентная сумма – 10 миллиардов рублей. По расчетам администрации, 6 из 10 миллиардов вернутся в бюджет в виде выручки от продажи билетов. Соответственно, в чистом виде затраты на транспортную реформу составят 4 миллиарда рублей. Половину этой суммы покроет областная субсидия.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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