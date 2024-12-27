Вспомнить всё – 2024. Транспортная реформа в Екатеринбурге

Устав от постоянных жалоб горожан на общественный транспорт, власти Екатеринбурга решились на радикальные изменения в системе транспортного обслуживания. Трамваи, троллейбусы, а в скором времени и автобусы, переводятся на систему брутто-контрактов. То есть теперь мэрия платит перевозчикам за пройденные по маршруту километры, а не за количество перевезенных пассажиров. При этом вся выручка от продажи билетов уходит в городской бюджет.

В 2025 году на реализацию транспортной реформы в казне заложена беспрецедентная сумма – 12,6 миллиардов рублей. Часть этих денег (1,1 миллиарда рублей) направят на закупку 50 трамваев, 50 троллейбусов и 15 автобусов-гармошек большой вместимости. Чиновники полагают, что брутто-контракты и обновление подвижного состава помогут решить проблему кадрового дефицита в транспортных предприятиях, и как следствие, общественный транспорт будет ходить без сбоев по расписанию.

Автором транспортной реформы считается вице-мэр Рустам Галямов, которому поручили курировать транспортную отрасль в начале 2024 года. «Это была смелая и рискованная идея. Представьте, если [из-за сбоя] два дня не возить народ. Нас бы на вилы подняли, – признавался депутатам глава Екатеринбурга Алексей Орлов. – Но, тем не менее, у нас есть четкое понимание, как развивать это направление. Это один из приоритетов бюджета, вместе с ремонтом школ и строительством школ. Мы ищем все возможные варианты финансирования».

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