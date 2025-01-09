Екатеринбург выставил на аукцион 32 брутто-контракта на пассажирские перевозки

Администрация Екатеринбурга выставила на торги право заключить брутто-контракты на обслуживание автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. Компании-перевозчики поборются за 32 лота.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, их суммарная цена составляет порядка 8 миллиардов рублей. Победившие на торгах предприятия станут обслуживать 107 маршрутов уральской столицы.

Аукционы завершатся на следующей неделе. Заключение контрактов начнется 27 января, а уже с 1 февраля – договоры вступят в силу.

Как следует из аукционной документации, стоимость самого дорогого из 32 контрактов – 510,7 млн рублей. Подрядчик должен будет организовать движение автобусов по шести маршрутам – № 06, 56, 73, 82, 83, 93. Плановый объем работ – 2 млн 899 тысяч 595 км. Другие контракты на автобусные перевозки стоят немного дешевле, 345 млн и 406 млн рублей.

Контракты на троллейбусные перевозки стоят в среднем около 150 млн, на трамвайные – около 200 млн рублей.

Как уже писал «Новый День», устав от постоянных жалоб горожан на общественный транспорт, в прошлом году власти Екатеринбурга решились на радикальные изменения в системе транспортного обслуживания. Трамваи, троллейбусы, а с 2025 года и автобусы переводятся на систему брутто-контрактов. Это значит, что мэрия будет платить перевозчикам за пройденные по маршруту километры, а не за количество перевезенных пассажиров. При этом вся выручка от продажи билетов пойдет в городской бюджет.

В 2025 году на реализацию транспортной реформы в казне заложена беспрецедентная сумма – 12,6 миллиарда рублей. Часть этих денег (1,1 млрд) направят на закупку 50 трамваев, 50 троллейбусов и 15 автобусов-гармошек большой вместимости. Чиновники полагают, что брутто-контракты и обновление подвижного состава помогут решить проблему кадрового дефицита на транспортных предприятиях, и, как следствие, общественный транспорт будет ходить без сбоев и по расписанию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube