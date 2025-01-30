Екатеринбург получит из областного бюджета 2 миллиарда рублей на транспортную реформу

Свердловское правительство утвердило постановление о порядке предоставления субсидии Екатеринбургу на организацию транспортного обслуживания населения. В общей сложности город получит 2 миллиарда рублей на софинасирование брутто-контрактов общественного транспорта.

«Проект разработан для софинансирования в 2025 году из бюджета Свердловской области расходных обязательств города Екатеринбурга, возникающих по заключаемым муниципалитетом брутто-контрактам. Переход на новую систему контрактов позволит повысить качество транспортного обслуживания жителей и гостей города», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев.

Напомним, с 1 февраля в Екатеринбурге вступают в силу полугодовые брутто-контракты на все виды наземного общественного транспорта: автобусы, трамваи и троллейбусы. Перевозчики будут получать оплату не за количество перевезенных пассажиров, а за фактически выполненный объем работ, включая километраж и соблюдение расписания.

Как ранее писал «Новый День», в бюджете Екатеринбурга на 2025 год на исполнение брутто-контрактов заложена беспрецедентная сумма – 10 миллиардов рублей. По расчетам администрации, 6 из 10 миллиардов вернутся в бюджет в виде выручки от продажи билетов. Соответственно, в чистом виде затраты на транспортную реформу составят 4 миллиарда рублей. Областная субсидия закрывает половину этой суммы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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