Екатеринбург до сих пор не получил областной трансферт на финансирование брутто-контрактов в 2026 году

Власти Екатеринбурга потратят 15,1 миллиарда рублей на развитие общественного транспорта в 2026 году. Такая цифра заложена в проекте бюджета, который рассматривают депутаты городской думы.

Как сообщила директор департамента финансов Юлия Медведева, в следующем году будет выделено 2,2 миллиарда рублей на приобретение трамваев. Около 400 миллионов рублей будут потрачены на закупку новых автобусов. Еще 850 миллионов рублей Екатеринбург получит из областного бюджета на развитие общественного транспорта (включая метро).

Большая часть расходов будет связана с финансированием брутто-контрактов перевозчиков. В 2026 году на эти цели запланировано более 11 миллиардов рублей. Как уточнила Юлия Медведева, это средства только городского бюджета. «Областной трансферт пока не пришел, но мы надеемся, что в процессе принятия областного бюджета деньги будут», – сообщила она на совместном заседании комиссии по экономическому развитию и городскому хозяйству Екатеринбургской думы.

Транспортная реформа в Екатеринбурге началась в 2024 году. Все виды наземного транспорта – автобусы, трамваи и троллейбусы – работают по брутто-контрактам. Перевозчики получают оплату не за количество перевезенных пассажиров, а за фактически выполненный объем работ, включая километраж и соблюдение расписания. Выручка от продажи билетов поступает в бюджет. В 2025 году на исполнение системы брутто-контрактов было заложено 10 миллиардов рублей. В чистом виде затраты на транспортную реформу составили 4 миллиарда рублей, половину этой суммы покрыла областная субсидия.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube