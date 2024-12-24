Екатеринбургская дума приняла бюджет-2025 (ФОТО)

Екатеринбургские депутаты сегодня утвердили проект городского бюджета на 2025 года – с рекордными параметрами. Доходы составят 87,4 миллиарда рублей, а расходы 90,6 миллиардов рублей. Мэр Алексей Орлов пообещал, что расходная часть казны будет расти и однажды перевалит за 100 миллиардов.

«Бюджет остается социальным, но мы не забываем об инвестициях», – заявил градоначальник. Главной новацией бюджета в следующем году станет транспортная реформа. Орлов сообщил, что на обновление подвижного состава общественного транспорта планируется потратить 1,1 миллиарда рублей. Мэрия собирается закупить 30 автобусов-гармошек и 50 новых трамваев, троллейбусный парк уже обновлен наполовину. «Сегодня проблема с транспортом настолько острая, что ее нельзя игнорировать. Да, все это копилось десятилетиями. Последняя массовая закупка автобусов была в 2005 году. Я не задаю вопросы, почему раньше не подступались к этой проблеме. Может быть, были другие приоритеты. Транспортная реформа, а именно переход на брутто-контракты – это была смелая и рискованная идея. Представьте, если [из-за сбоя] два дня не возить народ. Нас бы на вилы подняли. Но, тем не менее, у нас есть четкое понимание, как развивать это направление – обеспечить кадрами транспортные предприятия, обновить подвижной состав. Это один из приоритетов бюджета, вместе с ремонтом школ и строительством школ. Мы ищем все возможные варианты финансирования», – прокомментировал Алексей Орлов.

Депутаты попросили разъяснить ситуацию с остановками – старые убирают, а новые ставят медленно. Мэр признал, что в администрации возникла разбалансированность действий по сносу киосков, которые были совмещены с остановками. В 2024 году на улицах установили 55 навесов для ожидания общественного транспорта, в 2025 году будет поставлено еще 160.

Тимофей Жуков спросил, есть ли возможность ставить в Екатеринбурге не только «умные», но и теплые остановки. Орлов ответил, что этого не понадобится, когда заработает транспортная реформа – так как жителям не придется долго стоять на остановке. Еще один вопрос градоначальнику касался мер поддержки участников СВО. Орлов отметил, что Екатеринбург первым в стране организовал выплаты семьям погибших бойцов. Для детей участников СВО предусмотрены городские льготы – бесплатные путевки в лагеря отдыха, освобождение от уплаты детского сада. Также мэрия регулярно организует гуманитарные грузы в зону СВО. «Не менее важная задача – реабилитация и социализация вернувшихся участников СВО. Это задача также потребует расходов в будущем», – отметил мэр.

Дмитрий Сергин поинтересовался, чем городская администрация порадует жителей на Новый год. Алексей Орлов отметил, что расходы на праздник особо не увеличились, потому что многие новогодние проекты берут на себя спонсоры. Так, каток на площади 1905 года реализован только за счет средств бизнеса. «Я так смотрю из окна кабинета, жителям неплохо зашел каток. Постоянно там кто-то катается», – поделился наблюдением мэр. В первые дни января в Екатеринбурге пройдет лыжная многодневка «Тур де Бург», которую также оплачивают спонсоры.

Отчет главы города депутаты приветствовали аплодисментами. Однако при голосовании за бюджет не все были единодушны: 27 за, 1 против, 1 воздержался. Среди противников был «яблочник» Константин Киселев, который заявил, что бюджет города «реактивный» (то есть реагирует на проблемы, а не предупреждает их) и не содержит стратегии на будущее. Второй голос «против» принадлежал депутату от КПРФ Виктории Ивачевой. Она объяснила свою позицию следованием партийной линии, а также недовольством политикой налоговых отчислений – коммунисты хотят, чтобы в городе оставался больший процент НДФЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дарья Деменева

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