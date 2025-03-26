В 2024 году Екатеринбург заработал 88,9 млрд, потратил – 83,3 млрд рублей

Отчет об исполнении бюджета Екатеринбурга за 2024 год направлен на утверждение в гордуму. Согласно документу, доходы муниципалитета превысили расходы на 5 млрд 643 млн рублей.

Доходы Екатеринбурга по итогам года составили 88 млрд 942 млн рублей, что на 6,3% больше утвержденного прогноза. Объем налоговых и неналоговых поступлений – 41 млрд 994 млн рублей, или 106,4% от плана. Поступления от НДФЛ оказались выше плана на 9,3% и составили 20 млрд 143 млн рублей. Безвозмездно в казну Екатеринбурга поступило 46 млрд 948 млн рублей.

Общая сумма расходов достигла 83 млрд 299 млн рублей, в том числе на образование – 40 млрд 940 млн рублей, на национальную экономику – 19 млрд 358 млн рублей, ЖКХ – 4 млрд 807 млн рублей, соцполитику – 4 млрд 602 млн рублей, физкультуру и спорт – 3 млрд 695 млн рублей, культуру – 2 млрд 207 млн.

Напомним, в утвержденном бюджете на 2025 год доходы составляют 87,4 миллиарда рублей, а расходы – 90,6 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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