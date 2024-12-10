Екатеринбургская дума утвердила бюджет-2025 в первом чтении, но поставила мэрии условие

Екатеринбургские депутаты утвердили проект городского бюджета на 2025 год в первом чтении, но с условием, что мэрия выполнит их требования по ремонту межквартальных проездов.

Доходы казны Екатеринбурга в следующем году составят 87,467 миллиарда рублей. Из них собственные доходы города – 47,5 миллиарда рублей, а межбюджетные трансферты – 39,9 миллиарда рублей.

Расходы бюджета составят рекордную сумму – 90,582 млрд. Это на 5,8 миллиарда больше, чем планировалось год назад. Начальник городского департамента финансов Анна Турунцева заявила, что бюджет сохранит социальную направленность (на соцсферу запланировано 60% трат). В целом разбивка бюджетных расходов по направлениям выглядит так:

• образование – 44,5 миллиарда рублей;

• национальная экономика – 24,5 миллиарда рублей;

• социальная политика – 4,4 миллиарда рублей;

• общегосударственные вопросы – 6,3 миллиарда рублей;

• ЖКХ – 4,8 миллиарда рублей;

• культура – 2,2 миллиарда рублей;

• физкультура и спорт – 2,8 миллиарда рублей;

• нацбезопасность и правоохранительная деятельность – 393 миллиона рублей;

• охрана окружающей среды – 205 миллионов рублей;

• СМИ – 127 миллионов рублей.

Приоритетами бюджета Екатеринбурга на 2025 год названы нацпроекты, выплаты и индексация зарплат бюджетникам, развитие городской инфраструктуры и модернизация общественного транспорта. Напомним, мэрия потратит 12,6 миллиарда рублей на транспортную реформу и сопутствующее обслуживание транспортных предприятий. Что касается бюджетных инвестиций, то на строительство социальных объектов заложено 2,9 миллиарда рублей, а на развитие улично-дорожной сети – 4,3 миллиарда. Так, в 2025 году деньги из бюджета пойдут на возведение школы на 1500 мест в квартале улиц Машинная и Щорса, новый корпус школы № 208 в Железнодорожном районе, строительство гимназии «Арт Этюд» на Уралмаше, строительство ФОК с универсальным спортзалом для баскетбольной спортивной школы, новый корпус музыкальной школы № 7 имени Рахманинова, а также на строительство улицы Татищева и капремонт улицы Гоголя.

Депутаты в целом одобрили проект бюджета (31 голос «за» из 35) но все же высказали претензии чиновникам мэрии. Александр Колесников остался недоволен неравномерным финансированием городских районов, а также потребовал от департамента образования решить вопрос с оплатой охраны в школах и детсадах. Сейчас муниципальные контракты с ЧОПами заключаются по тарифу 125 рублей в час, что значительно ниже рынка. Городские чиновники обратились в областное министерство образования с просьбой выделить дополнительные деньги, чтобы довести тариф до 218 рублей в час. Ответ в мэрию пока не пришел.

Также единодушно депутаты раскритиковали городскую администрацию за нежелание ремонтировать внутриквартальные проезды и менять там освещение. «Если не можете обосновать эти траты в счетной палате, или увольняйтесь, или сидите в тюрьме», – безапелляционно заявил чиновникам Колесников. Его коллега Владимир Крицкий предложил создать отдельную муниципальную программу, в рамках которой районные администрации будут получать деньги именно на этот ремонт, а не изыскивать средства в общей смете, чтобы залатать дыры. Список проблемных адресов, где требуется ремонт дорог между дворами, депутаты передали в мэрию и пригрозили «принять меры», если вопрос не решится ко второму чтению бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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