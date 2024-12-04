В Екатеринбурге повысят зарплаты младшим воспитателям

В детских садах Екатеринбурга введут единый оклад для младших воспитателей, что позволит повысить общий уровень их зарплат.

Администрация города направит 63 миллиона рублей на индексацию окладов младших воспитателей в декабре и еще 253 миллиона рублей на эти же цели в 2025 году. Эти деньги поступили из областного бюджета. Городским чиновникам удалось обосновать необходимость дополнительного финансирования в свердловском министерстве образования.

«Индексация позволит сделать единый оклад по всему Екатеринбургу. Минимальная ставка младшего воспитателя составит 22500 рублей. На данный момент суммы варьируются от 12-14 тысяч до 22-23 тысяч рублей», – сообщила представительница департамента финансов на заседании комиссии по образованию в Екатеринбургской думе.

Напомним, в октябре мэрия проиндексировала на 17,5% зарплаты работников бюджетных учреждений, на которых не распространяется действие президентских указов об индексации. К таким категориям относятся младший персонал детских садов (нянечка, помощник воспитателя, повар, кладовщик, прачка) и школ (уборщица, сторож, вахтер, гардеробщик, дворник), а также младшие специалисты учреждений дополнительного образования, физкультуры и спорта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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