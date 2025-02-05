Депутат нашел способ решить кадровую проблему в детсадах без повышения зарплат воспитателям

Екатеринбургский депутат Михаил Матвеев предложил законодательно закрепить право зачисления детей воспитателей и нянечек детсадов по месту работы их родителей. Таким способом можно хотя бы частично решить проблему кадрового дефицита в дошкольных учреждениях, уверен депутат.

«Сейчас зарплата младших воспитателей, простите, смешная. Всего 22500 рублей. Если мы не можем вопрос по зарплате нормально решить – а мы не можем, потому что это не в нашей компетенции, – надо сделать так, чтобы детишки воспитателей были рядом с ними, и тогда женщины бы держались за эту работу», – заявил Матвеев на заседании думской комиссии по образованию.

Он подчеркнул, что у Екатеринбурга уже есть положительный опыт в решении подобного вопроса. В 2019 году с подачи городской думы был принят федеральный закон о первоочередном зачислении в школы младших братьев и сестер учеников (правда, на это у екатеринбургских депутатов ушло три года). Михаил Матвеев предложил идти по этому же пути: писать обращение в свердловское заксобрание, чтобы областной парламент вышел с законодательной инициативой в Госдуму РФ. В городском департаменте образования согласились с этим мнением.

Директор ведомства Инна Гумбатова сообщила, что во всех муниципальных детских садах закрыты вакансии воспитателей. Однако на них ложится большая нагрузка, так как младших воспитателей остро не хватает. Среди других проблем – дефицит мест в детских садах в новых районах: Академическом, Солнечном и Светлом. Там родители часто сталкиваются с тем, что не могут устроить ребенка в детский сад рядом с домом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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