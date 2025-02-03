Запись детей в лагеря на весенние каникулы начнется с 10 февраля, на лето – с марта (ГРАФИК)

Через неделю в Екатеринбурге начнется запись детей в дневные и загородные лагеря на время весенних каникул. Подать заявления можно будет в течение семи дней через «Госуслуги», а также лично в МФЦ либо в образовательной организации.

По словам заместителя главы Екатеринбурга Константина Шевченко, по истечении семи дней, отведенных на сбор заявлений, начнется вторая волна записи, где родители смогут подать документы на свободные места. В этом году стоимость путевки для родителей в городские лагеря составляет от 1710,25 до 3754,80 рублей, в зависимости от длительности пребывания. Неделя в загородном лагере стоит 6907 руб., 10 дней – 9482 руб., 2 недели – 13 315 руб., 3 недели – 16 723 рубля.

Следующие окна записи в лагеря откроются в марте:

– с 3 по 13 марта – в загородные лагеря на летние каникулы;

– с 17 по 24 марта – в дневные лагеря на летние каникулы;

– с 5 по 12 мая – в санатории;

– с 8 по 15 сентября – в дневные и загородные лагеря на осенние каникулы;

– с 10 по 17 ноября – в дневные и загородные лагеря на зимние каникулы.

«Городские лагеря проходят на базе общеобразовательных школ. Процесс пребывания в лагере отличается от школьного процесса. Дети посещают музеи, выставки, библиотеки, культурные центры. Также в лагерях организовываются праздники, события, проектная и творческая деятельность. В этом году мы ждем единую программу воспитания в наших лагерях: патриотизм, 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, история, краеведение, спортивные направленности, которые популяризируют здоровый образ жизни», – пояснил Константин Шевченко.

Как рассказал заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк, в этом году лагеря Свердловской области ждут около 450 тысяч ребят. «В этом году планируем отправить на оздоровление в загородные лагеря около 82 тысяч детей, в санатории – около 17 тысяч, в дневные лагеря– 124 тысячи, в палаточные лагеря – 16,5 тысячи. Также отправим 4657 ребят на Черное море, где на сегодняшний день делается все необходимое для комфортного сезона на побережье. Дети не останутся без воды, там все равно есть бассейны. А из плюсов таких лагерей: морской воздух, тепло и солнце. Кроме того, около тысячи детей планируем отправить и в федеральные центры: «Океан», «Смена», «Орленок», «Алые паруса», «Артек», – отметил замминистра. На всю оздоровительную кампанию из регионального бюджета выделили 3 млрд рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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