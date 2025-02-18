20 февраля начнется вторая волна записи детей в дневные и загородные лагеря

20 февраля в Екатеринбурге пройдет вторая волна записи детей в городские и загородные лагеря на время весенних каникул. Подать заявление родители смогут в те лагеря, где останутся свободные места.

На сегодняшний день уже записались более 3,6 тысячи детей. В дневных лагерях остается еще около 1,5 тысячи свободных мест, а в загородных лагерях «Юность» и «Уральские самоцветы» – 102 места.

Подать заявления можно будет через «Госуслуги», а также лично в МФЦ либо в образовательной организации, если речь идет о городских лагерях, отметили в пресс-службе мэрии.

Как ранее писал «Новый День», следующие окна записи откроются в марте:

– с 3 по 13 марта – в загородные лагеря на летние каникулы;

– с 17 по 24 марта – в дневные лагеря на летние каникулы;

– с 5 по 12 мая – в санатории;

– с 8 по 15 сентября – в дневные и загородные лагеря на осенние каникулы;

– с 10 по 17 ноября – в дневные и загородные лагеря на зимние каникулы.

В этом году стоимость путевки для родителей в городские лагеря составляет от 1710,25 до 3754,80 рублей, в зависимости от длительности пребывания. Неделя в загородном лагере стоит 6907 руб., 10 дней – 9482 руб., 2 недели – 13 315 руб., 3 недели – 16 723 рубля.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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