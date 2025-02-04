«Не надо менять настоящие рубли на цифровые», – пенсионеров предупредили о новой схеме мошенничества

Внедрение цифровых рублей в России не значит, что пользование ими станет обязательным для физических лиц. Однако мошенники могут использовать доверчивость граждан, особенно пенсионеров, чтобы обмануть их.

Об этом заявил на пресс-конференции Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза. По его словам, мошенники используют любые способы, чтобы похитить деньги у граждан.

«Прогнозирую, что уже где-нибудь печатают «цифровые рубли» на бумажке, чтобы бедным пенсионерам всучить в обмен на настоящие. Идет какая-то «кампания» среди пенсионеров, якобы пенсию переведут в цифровые рубли, и вы не сможете их тратить. Это очевидный бред. Но люди с разным уровнем образования, кто-то понимает, что это бред, а кто-то начинает паниковать, а паника – лучший друг мошенников. Хочу обратиться к СМИ: цифровые рубли не заменяют настоящие, никакой банк, ни Центробанк, ни коммерческий, ни социальная организация никогда не пойдет к вам с просьбой, чтобы вы что-то поменяли. Иной раз диву даешься, когда читаешь, как обули очередного пенсионера», – предупредил спикер.

Как уже писал «Новый День», предполагается, что широкое распространение цифровые рубли получат в 2025-2027 годах. Но и в перспективе, когда возможность открыть свой цифровой кошелек появится у всех, обязательной эта процедура не станет. Человек сможет цифровыми рублями пользоваться на свое усмотрение и по своему желанию – наряду с наличными и безналичными деньгами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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