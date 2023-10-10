Банк России: широкое распространение цифрового рубля планируется в 2025-2027 годах

Эксперт Банка России назвала сроки, когда цифровой рубль может выйти за рамки пилотного проекта. Предполагается, что более широкое распространение цифровые рубли получат в 2025-2027 годах.

Но и в перспективе, когда возможность открыть свой цифровой кошелек появится у всех, обязательной эта процедура не станет. Человек сможет цифровыми рублями пользоваться на свое усмотрение и по своему желанию – наряду с наличными и безналичными.

«Мы никуда не спешим, во время пилотного проекта нужно все протестировать, сделать все максимально удобно для пользователя. Более широкое распространение цифрового рубля возможно на горизонте 2025-2027 гг», – рассказала на семинаре для СМИ в Екатеринбурге начальник управления и регулирования Национальной платежной системы Банка России Инна Соловьева.

В пилотном запуске цифрового рубля сейчас участвуют 13 банков, 600 человек и 30 торговых точек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»