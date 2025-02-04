Анастасию Чернецкую выпустили из-под домашнего ареста

Свердловский облсуд изменил меру пресечения Анастасии Чернецкой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе суда, 27 декабря 2024 года Чернецкой продлили срок домашнего ареста по 28 февраля 2025 года включительно. В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, адвокат Чернецкой просил суд избрать для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий. Облсуд жалобу удовлетворил. Обвиняемой запрещено общаться с участниками уголовного дела.

Как уже сообщал «Новый День», Анастасия Чернецкая обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Уголовное дело может быть связано с обналичиванием денежных средств по государственным контрактам. Несколько месяцев она находилась в СИЗО, в августе Чернецкую выпустили под домашний арест.

Анастасия развелась с сыном бывшего мэра Екатеринбурга Стасом Чернецким более 10 лет назад. С тех пор контактов они почти не поддерживают.

По данным сервиса раскрытия информации «Контур.Фокус», Анастасия Чернецкая возглавляет рекламное агентство «СИБА» и владеет долей в компании «Витабокс», занимающейся оптовой продажей медицинских изделий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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