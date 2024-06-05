Анастасия Чернецкая останется под стражей до 20 августа

Свердловский областной суд оставил под стражей бывшую невестку вице-спикера регионального заксо Анастасию Чернецкую.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, 15 мая Анастасии Чернецкой продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 августа 2024 года. Ее защита подала апелляционную жалобу. «Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела в закрытом судебном заседании, оставил апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения, уточнив лишь срок содержания под стражей – по 20 августа 2024 года», – рассказали в суде.

Как уже сообщал «Новый День», Анастасия Чернецкая обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По данным 66.ru, уголовное дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны. По неподтвержденным данным, в материалах дела фигурирует сумма 50 млн рублей.

Анастасия развелась с сыном бывшего мэра Екатеринбурга Стасом Чернецким более 10 лет назад. С тех пор контактов они почти не поддерживают.

По данным сервиса раскрытия информации «Контур.Фокус», Анастасия Чернецкая возглавляет рекламное агентство «СИБА» и владеет долей в компании «Витабокс», занимающейся оптовой продажей медицинских изделий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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