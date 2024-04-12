Арестована бывшая невестка Чернецкого

В Екатеринбурге арестована бывшая невестка бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия Чернецкая.

Как сообщает 66.ru со ссылкой на свои источники, женщина обвиняется в особо крупном мошенничестве. Уголовное дело возбуждено по итогам обысков, которые прошли 20 марта в офисах ряда компаний в «Клевер Парке».

Анастасия Чернецкая обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По данным 66.ru, уголовное дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны. По неподтвержденным данным, в материалах дела фигурирует сумма 50 млн рублей.

Как удалось выяснить 66.ru, 21 марта силовики обратились с ходатайством в Ленинский суд Екатеринбурга о содержании Чернецкой под стражей на время следствия. Суд ходатайство удовлетворил. Адвокаты Чернецкой попытались оспорить меру пресечения своей подзащитной. Свердловский облсуд оставил решение первой инстанции без изменений.

По информации источника 66.ru, обвиняемую содержат в СИЗО Челябинска, чтобы исключить ее возможные неофициальные контакты. В уголовном деле фигурируют другие обвиняемые.

Собеседник 66.ru из окружения семьи Аркадия Чернецкого уточнил, что Анастасия развелась с сыном бывшего мэра Екатеринбурга Стасом более 10 лет назад. С тех пор контактов они почти не поддерживают.

По данным сервиса раскрытия информации «Контур.Фокус», Анастасия Чернецкая возглавляет рекламное агентство «СИБА» и владеет долей в компании «Витабокс», занимающейся оптовой продажей медицинских изделий.

Екатеринбург, Елена Васильева

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