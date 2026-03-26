В уголовном деле Анастасии Чернецкой фигурирует сумма в 1 млрд рублей

Уголовное дело в отношении бывшей невестки первого мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой передано из Октябрьского районного суда в Орджоникидзевский.

Как сообщили в пресс-службе суда, Анастасия Чернецкая и ее сообщники обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, подсудимые незаконно возместили из бюджета России НДС в размере около 1 млрд рублей.

Кроме бывшей невестки первого мэра в деле фигурируют Анна Корежатова, Ольга Котельникова, Эдуард Кузнецов, Василий Петров, Альбина Чернова.

Как уже писал «Новый День», Анастасия Чернецкая была арестована в апреле 2024 года после обысков, которые прошли 20 марта в офисах ряда компаний в «Клевер Парке». Позже Чернецкой изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

