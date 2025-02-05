Виновный в гибели двух рабочих на стройке останется на свободе

Свердловский областной суд поставил точку в уголовном деле о гибели двух рабочих на строительстве 32-этажного жилого дома в границах улиц Амундсена – Московская – Расковой в мае 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, 26 мая на стройке «Московского квартала» при спуске с крыши сорвалась люлька с рабочими: платформа подъемника потеряла равновесие и накренилась на 90 градусов. Два строителя из Средней Азии, работавшие без страховки, упали с высоты 32-го этажа и разбились насмерть.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших смерть двух лиц» было возбуждено в отношении директора ООО «Флайт» Максима Цивилева. Его компания вела работы по наружному утеплению и отделке фасада жилого дома.

Следствие установило, что платформа подъемника была собрана с нарушениями. Кроме того, организация должна была назначить инженерно-технического работника, аттестованного в комиссии Ростехнадзора, но не сделала этого.

Ленинский районный суд признал Максима Цивилева виновным в нарушении техники безопасности на строительном объекте. Его приговорили к принудительным работам на срок 3 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Также осужденный на 2 года лишен права руководить строительными работами.

Приговор был обжалован в вышестоящей инстанции всеми сторонами. Свердловский областной суд частично удовлетворил жалобы. С осужденного в пользу потерпевших взыскано по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В остальном приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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