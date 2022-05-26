Двое рабочих сорвались с 32-го этажа на стройке

В Екатеринбурге на строительстве жилого комплекса «Московский квартал» сегодня днем погибли сразу два человека – они находились в люльке на уровне 32-го этажа, когда внезапно оборвался один из тросов. Оба рабочих сорвались вниз.

«Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит по данному факту проверку. Будет установлено, кто ответственен за соблюдение техники безопасности при производстве строительных работ на данной площадке, будет дана правовая оценка действиям сотрудников организации, допустивших работников до выполнения строительных работ», – сообщили в ведомстве.

В свою очередь, СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Екатеринбург, Елена Сычева

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