Из плена освобожден 55-летний уральский военнослужащий

В ходе вчерашнего обмена пленными из зоны СВО вернулся еще один военнослужащий из Свердловской области. Ему 55 лет.

Эту информацию подтвердила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Сегодня в рамках обмена военнопленными на родину вернулся один из военнослужащих из нашего списка. За него переживали родные, очень просили помочь. Как, впрочем, и все остальные. Но здесь нас порадовало, что вернулся из плена старший из наших -1969 года рождения», – написала она на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, 5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен Киеву переданы 150 военнопленных ВСУ. «В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», – отметили в Минобороны.

Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube